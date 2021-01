Maszewscy dzielnicowi udzielili pomocy choremu na cukrzycę Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z maszewskiego posterunku zawsze reagują niezwłocznie na wezwanie o pomoc. Mundurowi udali się interwencję dotyczącą nietrzeźwego kierującego. Zareagowali bez chwili zastanowienia i pomogli mężczyźnie, który jak się okazało nie był pod wpływem alkoholu, ale zasłabł za kierownicą, bo chorował na cukrzycę. Dzięki sprawnej interwencji dzielnicowych nie doszło do tragedii.

W ubiegły czwartek, (21.01.2021r.) przed godz. 15:00, do dzielnicowych z Posterunku Policji w Maszewie wpłynęło zgłoszenie o kierowcy, który nietrzeźwy wsiadł za kierownicę samochodu. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie zastali stojący na poboczu pojazd marki Volkswagen, w którym siedział 60-letni mężczyzna wyglądający na nietrzeźwego. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest trzeźwy. Za pośrednictwem dyżurnego wezwali do pokrzywdzonego karetkę pogotowia, ponieważ z uwagi na stan 60-latka, funkcjonariusze zaczęli podejrzewać, że mężczyzna może chorować na cukrzycę. W celu potwierdzenia swoich obserwacji, z telefonu mężczyzny, skontaktowali się z jego siostrą, która potwierdziła przypuszczenia policjantów. Mundurowi podczas oczekiwania na pomoc medyczną zakupili i podali pokrzywdzonemu słodki napój i batonik po którym 60-latek odzyskał świadomość. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Po przybyciu karetki pogotowia mężczyzna został przekazany pod specjalistyczną opiekę.

mł.asp. Anna Dygas