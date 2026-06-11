Poszukiwany listem gończym Interpolu zatrzymany podczas kontroli drogowej Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Kontrola drogowa, która początkowo miała dotyczyć sprawdzenia stanu trzeźwości kierującego fordem, doprowadziła do zatrzymania osoby poszukiwanej na arenie międzynarodowej. Pasażer pojazdu okazał się być ścigany przez Interpol na podstawie listu gończego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Ford. Czynności początkowo miały związek z kontrolą stanu trzeźwości kierującego. Podczas sprawdzania danych osób znajdujących się w pojeździe funkcjonariusze zweryfikowali również pasażera. W trakcie kontroli policyjnych systemów informacyjnych ustalili, że 32-letni cudzoziemiec jest poszukiwany przez Interpol na podstawie międzynarodowego listu gończego.

Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie. Następnie, po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie będą prowadzone dalsze działania w jego sprawie.

Dzięki skuteczności i czujności policjantów z goleniowskiej drogówki osoba poszukiwana międzynarodowo została zatrzymana i przekazana do dalszych czynności prowadzonych przez właściwe organy.

sierż. Martyna Kowalska